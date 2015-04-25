Тристороння група 29 квітня проведе відеоконференцію з "ДНР" і "ЛНР"

29 квітня відбудеться відеоконференція Тристоронньої контактної групи з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

Про це написала у Facebook прес-секретар президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» Дарка Оліфер.

За її словами, 24 квітня відбулася робоча зустріч учасників Тристоронньої контактної групи - представника ОБСЄ Хайді Тальявіні, екс-президента України Кучми і посла РФ в Україні Михайла Зурабова.

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«Під час розмови йшлося про підготовку до найближчої скайп-конференції з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР". Ця відеоконференція відбудеться 29 квітня. Йтиметься про весь спектр Мінських домовленостей. У пріоритеті - дотримання режиму припинення вогню, відведення важких видів озброєнь, моніторинг і підтвердження цього відведення представниками місії ОБСЄ, звільнення незаконно утримуваних осіб. Також йтиметься про доставку української гуманітарної допомоги в Донецьк і Луганськ та запуск роботи підгруп у рамках Тристоронньої контактної групи», - написала Оліфер.