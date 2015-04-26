Порошенко придбав кілька книжок на "Книжковому Арсеналі" (фото)
Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною у неділю відвідали V міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».
Глава держави ознайомився з великим вибором цікавих книжок, які цього року представлені на виставці-ярмарку, повідомляє президентська прес-служба.
Порошенко особливо відзначив атмосферу справжнього книжкового свята і додав, що більш за все його вразили навіть не книжки, яких цього року на «Книжковому арсеналі» було представлено як ніколи багато, а люди, велика черга бажаючих відвідати цю видатну подію у культурному житті країни.
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«Люди тягнуться до літератури. Емоції винятково позитивні», – сказав президент.
Серед придбаних на ярмарці Порошенком книжок - «Історія Європи» Нормана Дейвіса, «Розстріляне відродження» Юрія Лавриненка, «Довженко. Трилогія», «Листи до Ольги» Вацлава Гавела.
«Тепер дав би Бог часу їх прочитати», – прокоментував він свій вибір.
Також президент подарував добірку дитячих книжок одного з відомих видавництв України п’ятьом дітям з багатодітної родині з Вуглегірська, яка дуже постраждала під час артилерійських обстрілів.
Як повідомлялося, у програмі «Книжкового Арсеналу 2015» проходила книжкова виставка-ярмарок за участі більш ніж 150 провідних видавництв та міжнародних культурних партнерів, які представили широкий вибір художньої, дитячої та мистецької літератури. За дні виставки відбулося понад 200 подій для дорослих і дітей за участі 40 письменників, літературних діячів та митців із 12 країн.
Придбав багато книжок: "Історія Європи", "Розстріляне Відродження", "Трилогія. Довженко" та інші. #КнижковийАрсеналpic.twitter.com/5OQgtfT5jg
— Петро Порошенко (@poroshenko) April 26, 2015
З Мариною відвідали Книжковий Арсенал.Приємно вразила черга - як люди тягнуться до літератури. Емоції дуже позитивні. pic.twitter.com/QmExnnYgrM
— Петро Порошенко (@poroshenko) April 26, 2015