Порошенко придбав кілька книжок на "Книжковому Арсеналі" (фото)

Глава держави ознайомився з великим вибором цікавих книжок, які цього року представлені на виставці-ярмарку, повідомляє президентська прес-служба.

Порошенко особливо відзначив атмосферу справжнього книжкового свята і додав, що більш за все його вразили навіть не книжки, яких цього року на «Книжковому арсеналі» було представлено як ніколи багато, а люди, велика черга бажаючих відвідати цю видатну подію у культурному житті країни.

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«Люди тягнуться до літератури. Емоції винятково позитивні», – сказав президент.

Серед придбаних на ярмарці Порошенком книжок - «Історія Європи» Нормана Дейвіса, «Розстріляне відродження» Юрія Лавриненка, «Довженко. Трилогія», «Листи до Ольги» Вацлава Гавела.

«Тепер дав би Бог часу їх прочитати», – прокоментував він свій вибір.

Також президент подарував добірку дитячих книжок одного з відомих видавництв України п’ятьом дітям з багатодітної родині з Вуглегірська, яка дуже постраждала під час артилерійських обстрілів.

Як повідомлялося, у програмі «Книжкового Арсеналу 2015» проходила книжкова виставка-ярмарок за участі більш ніж 150 провідних видавництв та міжнародних культурних партнерів, які представили широкий вибір художньої, дитячої та мистецької літератури. За дні виставки відбулося понад 200 подій для дорослих і дітей за участі 40 письменників, літературних діячів та митців із 12 країн.