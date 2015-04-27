Екс-посол США в РФ про подальшу ситуацію на Донбасі: Не буде ні війни, ні миру

Таку думку в інтерв'ю "Подробностям недели" озвучив екс-посол США в Російській Федерації Майкл Макфол.

"Завжди складно намагатися передбачити майбутнє, особливо якщо тут причетна Росія. Але я прогнозую, що не буде ні війни, ні миру. Буде продовження невизначеності: трохи війни, трохи світу. Конфлікт не буде ні врегульовано, ні вирішено. Саме така ситуація в інтересах Путіна", - сказав він.

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"Йому не потрібно врегулювання конфлікту, йому потрібно продовжувати тиснути на Україну. Можливо, щоб досягти економічного краху. Захід зосереджений на тому, щоб досягти врегулювання, Захід хоче рішення, але не Путін. Для нього вигідно, щоб ця ситуація тривала", - зазначив Макфол.