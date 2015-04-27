Аваков розкрив нові деталі реформи МВС: сервісні центри міліції та камери на вулицях

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, про це він сказав в ефірі одного з національних телеканалів.

Зокрема, як зазначив Аваков, зараз підготовлено та передано в парламент чотири законопроекти - «Про національну поліцію», «Про органи внутрішніх справ» і два законопроекти, присвячені змінам правил дорожнього руху, функціонування патрулів.

На переконання Авакова, для запобігання правопорушенням потрібно збільшити кількість камер відеоспостереження в громадських місцях та на дорогах. Це передбачено у вищезазначених законопроектах, зазначив він.

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«Кількість камер відеоспостереження збільшиться в рази. Ми говоримо про те, щоб камери могли фіксувати порушення на дорогах. На основі цих записів правоохоронці будуть виписувати штрафи, а порушникам надходитимуть так звані «листи щастя»», - сказав глава МВС.

Міністр внутрішніх справ України зупинився також на реформуванні ДАІ.

«Буде нова патрульна поліція. Між містами на трасах буде займатися поки ДАІ. У нас вистачить і сил, і ресурсів. Буде дорожній патруль. Ми повністю змінимо нинішню систему МРЕВ. До кінця року почне функціонувати новий сервісний центр, в якому буде абсолютно інший рівень обслуговування, спрощені процедури. Там громадяни зможуть оформляти все, що стосується МВС: починаючи від довідок про несудимість, закінчуючи реєстрацією зброї», - зазначив Аваков.

Він висловив сподівання, що відповідні закони будуть ухвалені парламентом, підписані президентом та наберуть чинності не пізніше 1 червня.