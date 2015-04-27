Клімкін: Росія веде гібридну війну і в ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю виданню EurActiv, пише Українська правда.

"Для тих, хто не розуміє, що Україна – це тест для кожного у ЄС, тест на їхню здатність відчувати і діяти як Європеєць. Мушу сказати, що Росія веде гібридну війну проти України за допомоги танків, важкої військової техніки, найманців", - сказав він.

"Але Європейський союз також під атакою сильної та агресивної пропаганди, де (Росія - ред.), підтримуючи крайні ліві і крайні праві партії, і притісняє людей, які підтримують загальні європейські цінності, і, звичайно, намагається розколоти весь Європейський союз", - сказав Клімкін.

Читайте такожБританський аналітик назвав головною метою російської пропаганди інформаційне "багно""Це також можна назвати "гібридною війною". Тому, захищати Україну - означає захищати європейські цінності і сам ЄС", - зазначив він.

Крім того, говорячи про ситуацію на Донбасі, Клімкін додав, що бойовики часто відмовляють пропускати спостережні місії ОБСЄ в Луганськ та Донецьк. Він наголосив, що Україна хоче досягти миру завдяки мінським угодам.

Він наголосив, що Україна не хоче вирішувати конфлікт на Донбасі збройним шляхом і пояснив, чому Україна просить про летальну зброю.

"Ми не хочемо врегулювати ситуацію на Донбасі військовим шляхом. Отримання оборонного озброєння - для того, щоб мати критичну обороноздатність, щоб мати можливість протистояти наступу", - сказав він.