Клімкін: Росія веде гібридну війну і в ЄС

11:32, 27 квітня 2015
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія веде гібридну війну не лише в Україні, але також і в ЄС.

Клімкін розповів про гібридну війну в ЄС / Фото: УНІАН

Про це він заявив в інтерв'ю виданню EurActiv, пише Українська правда.

"Для тих, хто не розуміє, що Україна – це тест для кожного у ЄС, тест на їхню здатність відчувати і діяти як Європеєць. Мушу сказати, що Росія веде гібридну війну проти України за допомоги танків, важкої військової техніки, найманців", - сказав він.

"Але Європейський союз також під атакою сильної та агресивної пропаганди, де (Росія - ред.), підтримуючи крайні ліві  і крайні праві партії, і притісняє людей, які підтримують загальні європейські цінності, і, звичайно, намагається розколоти весь Європейський союз",  - сказав Клімкін.

Читайте такожБританський аналітик назвав головною метою російської пропаганди інформаційне "багно""Це також можна назвати "гібридною війною". Тому, захищати Україну  - означає захищати європейські цінності і сам ЄС",  - зазначив він.

Крім того, говорячи про ситуацію на Донбасі, Клімкін додав, що бойовики часто відмовляють пропускати спостережні місії ОБСЄ в Луганськ та Донецьк. Він наголосив, що Україна хоче досягти миру завдяки мінським угодам.

Він наголосив, що Україна не хоче вирішувати конфлікт на Донбасі збройним шляхом і пояснив, чому Україна просить про летальну зброю.

"Ми не хочемо врегулювати ситуацію на Донбасі військовим шляхом. Отримання оборонного озброєння - для того, щоб мати критичну обороноздатність, щоб мати можливість протистояти наступу", - сказав він.

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