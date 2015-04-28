Яценюк: хто підтримує Україну, той підтримує стабільність у світі

Таку заяву на Міжнародній конференції в підтримку України зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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Прем'єр підкреслив, що міжнародна спільнота стоїть перед небувалими викликами: "Найкращий шлях – це залишатися об’єднаними і дати дуже сильну спільну відповідь на всі виклики, які виникли перед усіма нами".

Глава уряду повідомив, що незабаром відбудеться Конференція з безпеки в Києві, інвестиційні конференції в США та Німеччині: "В кінці року в Києві відбудеться велика інвестиційна конференція, мета якої - залучити додаткових приватних інвесторів і посилити економічне зростання в Україні".

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, в ході Міжнародної конференції на підтримку України уряд і високі представники міжнародного співтовариства і ділових кіл обговорять реформування економіки, боротьбу з корупцією. Будуть також представлені ініціативи з відновлення територій, постраждалих від російської агресії, і вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.