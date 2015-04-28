Після саміту Україна-ЄС безвізовий режим став майже утопією - експерт

Про це заявив голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук, повідомляє «Апостроф».

«Враховуючи той факт, що нинішній саміт став першою подібною подією після Євромайдану, де громадяни нашої країни віддали свої життя за європейську ідею, його результати є невтішними. Крім відсутності реформ, влада провалила навіть таке просте завдання, як безвізовий режим. Тепер кожен місяць буде тільки ускладнювати його отримання у зв'язку із зростаючою кількістю біженців. Ми втрачаємо кредит довіри, який отримали ціною людських життів»,‒ вважає експерт.

Читайте такожКлімкін переконує ЄС не боятися міграційних ризиків від надання Україні безвізового режиму

У свою чергу, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач зазначив застій у відносинах між Києвом і Брюсселем.

«Відносини між Україною та Євросоюзом не виходять на новий рівень. Нові ініціативи не з'являються на подібних зустрічах. Погано, що європейська бюрократія відстає в оцінці подій і продовжує існувати в рамках реальності, якої вже немає. Ніяких нових меседжів і нових ідей ні Туск, ні Юнкер в Київ не привезли. Як ніби нічого не сталося за останній рік»,‒ упевнений він.