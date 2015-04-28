ЗМІ: Під Києвом розгорнули будівництво "Межигір'я Ахметова" (фото)

Фотографії величезного палацу, зроблені активістами української "Аеророзвідки", виклав на своїй сторінці у Fаcebook нардеп Ігор Луценко. Він пов'язує об'єкт з компанією "ЕСТА Холдинг", яка входить до групи СКМ Ахметова. Про це повідомляє ТСН.

По телефону в "ЕСТА Холдинг" повідомили, що дійсно під Києвом будують котеджне містечко "Будиночок в Плютах". Однак журналістський запит компанії щодо того, чи їхній об'єкт зображений на фото, зроблених активістами "Аеророзвідки", поки залишився без відповіді. Також без відповіді залишилося питання, чи дійсно їх проект по документах проходить як "реабілітаційний оздоровчий центр", про що раніше писали активісти.

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На сайті компанії "ЕСТА Холдинг" проект біля села Плюти описують як "земельні ділянки з усіма необхідними комунікаціями в межах упорядкованої території під охороною, розташовані в 20 кілометрах від Києва по Старообухівській трасі.

"Ми виконали підготовчі роботи і проклали необхідні комунікації, щоб ви змогли з максимальним комфортом почати будівництво котеджу вашої мрії", - йдеться в описі проекту.