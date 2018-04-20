Мороз та Мартинюк „засвітилися” на матчі в Одесі

В Одесі на стадіоні Чорноморець відбувся матч на Суперкубок України між клубами "Динамо" Київ та "Шахтар" Донецьк. Кияни перемогли з рахунком 2:0. На запитання УНІАН щодо організації матчу-прологу нового футбольного сезону відповідає виконавчий директор Професіональної футбольної ліги України Анатолій Попов.

Наскільки Ви задоволені організацією матчу за Суперкубок України з футболу? Статус такого матчу - це відкриття сезону, тому надаємо його організації особливої уваги.

Головним критерієм обрання Одеси місцем проведення матчу за Суперкубок була та обставина, що в цьому місті вже є досвід проведення таких заходів, є увага з боку керівництва мерії.

Певне занепокоєння викликало перебування в Одесі приїжджих вболівальників, адже їх було по 10 тисяч з Києва та Донецька, але чітко спрацювала міська влада, органи охорони правопорядку, так що обійшлося без ексцесів.

Загалом керівники обох клубів – „Динамо” і „Шахтар”, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс дали високу оцінку проведенню цього матчу.

На матчі були присутні й ВІП-персони. Ви запрошували їх персонально? Так, ми запросили на цей матч усіх керівників країни, розуміючи, що нині, в період політичних пристрастей, саме футбол може бути об’єднувальним чинником. І в ложі для ВІП-персон ми бачили представників дуже різних політичних сил, але всі вони вболівали за наш футбол.

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз та його перший заступник Адам Мартинюк відгукнулися на наше запрошення, решта, очевидно, були зайняті важливішими справами.

Крім самого матчу, в Одесі були проведені ще й робочі засідання керівних органів нашого футболу. Які питання обговорювалися? Так, ми провели в Одесі конференцію Професіональної футбольної ліги за підсумками минулого сезону, а також спільне засідання виконкому Федерації футболу та рад ліг ПФЛ, присвячене підготовці до нового чемпіонату України.

У вищій лізі братимуть участь 16 команд. Замість „Кривбаса” з Кривого Рогу, керівництво якого через фінансові труднощі не змогло гарантувати повноцінної участі команди у вищій лізі, відповідно до регламенту залишається луцька „Волинь”. Є проблеми, на жаль і з іншими клубами, передовсім з київським „Арсеналом”. Він має фінансування лише до кінця цього року, нове керівництво столиці прийняло рішення 80 відсотків статутного фонду клубу виставити на продаж. Нині йдуть пошуки реального інвестора, але, розумієте, у такий непевний час бізнес не поспішає вкладати кошти в розвиток футболу.

Який за обсягом має бути бюджет клубу у вищій лізі? Наприклад, донецький „Шахтар” назвав суму 28 мільйонів доларів, але це захмарна цифра для більшості наших команд. Загалом вистачає і двох-трьох мільйонів доларів в еквіваленті, щоб команда існувала безбідно і відповідала вимогам команди вищої ліги українського футболу.

Як буде з лімітом легіонерів, чи зміниться він у наступному сезоні? Поки що він не переглядається: у команді можуть бути на полі одночасно не більш як вісім легіонерів. Але наприкінці 2006 року ця норма може бути змінена, ПФЛ має подати свої пропозиції на виконком Федерації.

Можливо, ліміт буде зменшений до семи гравців, але це лише попередні міркування. Ми вивчатимемо, зокрема, і пропозиції клубів.

Розмову вів Олег Олійник