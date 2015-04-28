Конфуз Путіна зі стільцем на Мінських переговорах міг статися через низький зріст президента РФ

Про це Швець розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

Він нагадав, що на початку переговорів Меркель, Олланд, Порошенко і Путін входять в зал, а сам Лукашенко всіх розсаджує. Однак несподівано Путін намагається сісти на конкретний стілець.

«Ледь не з його рук вириває. Виникає замішання. Знаєте, чому? Тому що висота стільця – найважливіший фактор нинішньої зовнішньої політики РФ. Стілець повинен бути високим, щоб Путін не виглядав коротуном. Одночасно стілець не повинен бути занадто високим, щоб ніжки президента РФ не бовталися в повітрі. Підготовка стільця для Путіна – найважливіше завдання перед кожною його появою на публіці, цей стілець готують заздалегідь. А тут Лукашенко через незнання комусь іншому "заповітний" стілець пропонує. Трохи Мінські переговори не зірвав», - розповів Швець.

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Нагадаємо, на мирних переговорах у лютому в Мінську з президентом Росії Володимиром Путіним стався конфуз. Коли лідери чотирьох країн зібралися для переговорів президент Білорусі Олександр Лукашенко не дав можливості Володимиру Путіну сісти. Коли російський президент намагався підсунути стілець, щоб сісти за стіл, Лукашенко міцно тримався за його спинку і розмовляв з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

При цьому лідер Білорусі не помітив Путіна. Після того, як у російського президента не вийшло "відібрати" стілець у Лукашенка, він припинив за нього "боротися" і почекав, коли Лукашенко поговорить з Меркель.