Тільки місцеві громади вирішуватимуть, чи перейменовувати населені пункти - міністр

Органи самоврядування самостійно вирішуватимуть перейменовувати своє місто чи село або ні, заявив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі 5 каналу.

«Що стосується перейменування населених пунктів, то це виняткова компетенція місцевих органів влади. У них зараз є законні підстави, і місцеві громади будуть визначатися, чи хочуть вони жити в місті імені диктатора або представника того тоталітарного режиму», – заявив Петренко.

Читайте такожПротягом півроку перейменують всі товари з радянськими назвами, а протягом місяця - всі організаціїТакож він наголосив, що ветерани війни, які носитимуть медалі чи ордени часів радянського союзу законом не переслідуватимуться.

«Ветерани війни, які отримали свої медалі за часів Радянського союзу за свій подвиг, захищаючи в першу чергу свою землю, і ніяких переслідувань з цього приводу не буде», – наголосив він.