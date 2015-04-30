На Донбасі з початку перемир'я загинули більше сотні українських бійців - Гройсман
03:03, 30 квітня 2015Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив, що з моменту припинення вогню на сході країни загинули більше сотні українських військових.
REUTERS
"З моменту оголошення режиму припинення вогню 15 лютого українські позиції були обстріляні більше 2,5 тисячі разів; внаслідок цього загинуло більше 100 українських військових (більше 500 поранені) ", - цитує Гройсмана ZN.UA.
Також спікер ВР заявив, що бойовики не допускають спостерігачів СММ ОБСЄ до повної верифікації відводу великокаліберної зброї і продовжують обстрілювати з неї сили АТО.
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Крім того, Гройсман звинуватив бойовиків в тому, що вони не хочуть обмінюватися полоненими за формулою "всіх на всіх".
Спікер ВР додав, що Росія продовжує утримувати ряд українців, серед яких народний депутат і член ПАРЄ Надія Савченко.
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