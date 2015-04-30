Суд у справі Фірташа у Відні: першим свідком виявився Кравчук

Про це написав у Facebook український депутат Вадим Рабинович.

"Почався допит свідків. Першим свідком виявився... екс-президент України Леонід Макарович Кравчук...", - написав він.

У той же час, як повідомляє видання Сегодня, що веде трансляцію з залу суду, Кравчука там немає.

Читайте такожФірташ в суді Відня відмовився від добровільної екстрадиції в США"Відзначимо, що на даний момент Леоніда Кравчука в залі суду немає. За словами бізнесменів, присутніх на засіданні, перший президент знаходиться в сусідній кімнаті", - йдеться в повідомленні.

Також у залі присутні Григорій Суркіс, Михайло Папієв та Юлія Льовочкіна.

Дмитро Фірташ був затриманий 12 березня 2014 року австрійськими правоохоронцями у Відні за запитом ФБР. Він звинувачується в США у хабарництві і створенні злочинного співтовариства. 21 березня 2014 року, через дев'ять днів після арешту, Фірташ був відпущений на свободу під рекордну для Австрії заставу в 125 млн євро. Він вільно пересувається Віднем, але не має можливості покинути країну.

США вимагають його екстрадиції.