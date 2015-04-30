Яценюк доручив пришвидшити виготовлення біометричних паспортів

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк попередив керівництво поліграфкомбінату "Україна" та Державної міграційної служби про персональну відповідальність за ситуацію з біометричними паспортами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, Яценюк доручив голові Державної міграційної служби Сергію Радутному та директору ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» Максиму Степанову невідкладно вжити спільних заходів щодо врегулювання ситуації, яка склалася з оформленням та видачею паспорта громадянина України для виїзду за кордон, і забезпечити суворе дотримання встановлених строків видачі таких документів.

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Раніше в Державній міграційній службі України повідомили, що станом на 29 квітня черга оформлених та підготовлених до персоналізації ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» паспортів для виїзду за кордон складає майже 150 тисяч, з них понад 100 тис. – це документи, встановлений законодавством строк видачі яких вже минув.

Наголошується, що територіальні органи та підрозділи ДМС щоденно приймають від 6 до 10 тис. заяв-анкет для оформлення закордонних паспортів, натомість, за інформацією ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», добова потужність працюючої на сьогоднішній день автоматизованої лінії лазерної персоналізації становить близько 4,5 тис. документів.

У відомстві також додали, що саме через недостатню потужність підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», ДМС на сьогоднішній день не має можливості забезпечити гарантії видачі громадянам України документів для виїзду за кордон у встановлені законодавством строки.