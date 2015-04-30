У Росії завершили розслідування справи Сенцова - адвокат

22:27, 30 квітня 2015
Політика
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Слідчий комітет Росії завершив розслідування справи українського режисера Олега Сенцова, обвинуваченого в підготовці терактів у Криму.

Сенцов / facebook/Ekaterina Sergatskova

За словами адвоката Дмитра Дінзе, з наступного тижня він і Сенцов починають знайомитися з матеріалами кримінальної справи, пише Крим. Реалії.

У середині квітня Сенцову висунули нове звинувачення – у незаконному зберіганні зброї.

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Раніше Лефортовський суд Москви продовжив арешт Сенцову до 11 травня.

Сенцова разом з іншими активістами затримали в анексованому Росією Криму у травні 2014 року за підозрою у підготовці терактів. 

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