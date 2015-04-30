Під час четвертої хвилі мобілізації кожен восьмий був добровольцем - Порошенко



Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу СТБ.

«Значна, левова частина добровольців воює в ЗСУ. Лише під час четвертої хвилі мобілізації кожен восьмий мобілізований був добровольцем. Це велика армія добровольців, яка зі зброєю в руках захищає Українську державу”, - зазначив президент.

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Порошенко підкреслив, що ”добровольці і волонтери - вони відіграли надзвичайно важливу роль на початковому етапі війни, коли Україна фактично не мала своїх Збройних сил”.

”Ми надзвичайно вдячні. Це були тяжкі часи, і вони взяли на себе перший удар”, - зазначив Порошенко.

“Добровольчі батальйони. Дійсно на початку їх кількість була дуже великою. І поставлене завдання для того, щоб забезпечити єдине і ефективне командування і координацію дій всіх військових підрозділів — був запропонований план, коли кожному було запропоновано влитися до лав ЗСУ, Національної гвардії, підрозділів Міністерства внутрішніх справ та ін. Вся ця програма блискуче реалізована. І славетні добровольчі підрозділи... вони інтегровані до силового чи оборонного підрозділу і дуже ефективно воюють, захищають або виконують інше завдання, яке ставиться командуванням. Залишився один підрозділ. Один. Я вважаю, що процес відбувався дуже позитивно... Розпочався той самий процес, як по інших підрозділах, - з інтеграції”, - сказав президент.

Він висловив упевненість, що цей процес буде продовжений.