Міліція не пускає "свободівців" на територію музею ВВВ, де проходить мітинг комуністів

Як передає кореспондент УНІАН, на вході до музею з боку Києво-Печерської Лаври правоохоронці перекрили прохід близько 10 “свободівцям”, проте відвідувачів музею пропускають безперешкодно.

Активісти “Свободи” стоять біля шеренги міліціонерів й не намагаються прорватися, вони стверджують, що патрулюють місто, аби завадити прихильникам КПУ пройти ходою у центрі Києва.

Читайте такожУ Києві на мітингу комуністів відбулися перші заворушення

Як повідомляв УНІАН, КПУ подала заявку до КМДА про проведення 1 травня в центрі столиці – на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської - святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Водночас керівництво столичної міліції запропонувало комуністам провести першотравневі заходи в іншому місці, оскільки в центрі Києва будуть організовані розваги для дітей.

30 квітня Міністерство культури офіційно відмовило Департаменту суспільних комунікацій КМДА у погодженні проведення акції комуністів на території музею ВВВ 1 травня.

Також 30 квітня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що СБУ володіє інформацією про намагання представників КПУ вчинити безлади під час акцій, які вони планують провести 1 травня у Львові, Чернігові, Києві, Вінниці.