ДАІ буде присікати появу будь-яких наклейок на автомобільних номерах

Про це він заявив під час сьогоднішньої наради в МВС під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Читайте такожАваков: злочинці, які застрелили двох міліціонерів, обстріляли 2 травня пост ДАІ в Биківні

«Із сьогоднішнього дня ми дамо жорстку вказівку всім патрулям і всім працівникам ДАІ присікати появу наклейок будь-якого змісту, нехай навіть ультрапатріотичного, - заявив Арсен Аваков. Жахливим фактом був сьогоднішній злочин, коли зловмисники переховувалися на авто з номерними знаками ПТН-ПНХ, що ускладнювало їх оперативне затримання».

За словами міністра, «до таких жорстких заходів вдалися для того, аби під наклейками не ховалися бандити, які одягають форму АТОшників».

«У нас багато героїчних хлопців, які приїхали з війни. І багато негідників, які під них рядяться. Ми більше з цим мириться не будемо. Сподіваюся, що цю дисципліну військові та справжні патріоти зрозуміють», - зазначив Арсен Аваков.

Як наголосив міністр, на автомобілях повинна бути виключно державна реєстрація, ніяких додаткових наклейок. МВС, враховуючи наближення свят 8 і 9 травня, переходить на дуже жорсткий режим патрулювання і контролю. «У тому числі і щодо профілактики таких бандитських груп», - заявив Арсен Аваков.

Як повідомлялося, у Києві в ніч на 4 травня в ході переслідування грабіжників АЗС загинули 2 міліціонерів, ще 3 отримали тяжкі поранення. Пізніше злочинці були затримані за місцем їх проживання. Там же правоохоронці вилучили велику кількість зброї, гранатомет та вибухівку.