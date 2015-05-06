Президент Литви: дію Мінських домовленостей фактично припинено

За словами Грібаускайте, ситуація в зоні конфлікту змінюється, але згідно з даними НАТО, фактично дію Мінських домовленостей припинено, заявляє Європейська правда з посиланням на Reuters

Генсек НАТО раніше заявляв, що Росія продовжує дії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

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Як повідомлялося, комітет Європарламенту у закордонних справах ухвалив резолюцію, згідно з якою ЄС має посилити санкції і розглянути питання про надання Україні оборонного озброєння.