Московський суд продовжив арешт Олега Сенцова до 11 липня

Таким чином, суд прийняв позицію слідства про відсутність підстав пом'якшувати запобіжний захід, - повіломляє ТАСС.

В даний час попереднє розслідування по справі завершено, О. Сенцов вже ознайомився з матеріалами справи, до їх вивчення приступила захист.

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Як повідомлялося, раніше, українського режисера Сенцова, а також активістів Олександра Кольченко, Олексія Чирния і Геннадія Афанасьєва в травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ за звинуваченням у підготовці терактів.

У грудні в Генпрокуратурі заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

10 квітня Сенцову буде пред'явлено нове звинувачення, а також попросив долучити до справи характеристику з СІЗО і довідку про його задовільний стан здоров'я.