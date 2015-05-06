Шимків оцінив роботу Кабміну: похвалив Яресько та нагадав про проблеми Демчишина

Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків в інтерв'ю LB.ua назвав кращі та гірші міністерства в українському уряді. На його думку, найкраще працюють міністерства фінансів, економіки та АПК, тоді як серйозні проблеми є у МОЗ, Мінкультури та Мінекології.

"Наталія Яресько - дуже грамотний підхід, команда. Розумний менеджмент. Вона прекрасно веде переговори. Я був на багатьох зустрічах за її участю - в Давосі, наприклад. Це вражаюче. Так, як повинно бути. У Айвараса Абромавичуса мікс. Є позитивні речі, є негативні. Позитив у дерегуляції. Але історія з конкурсами на керівників держкомпаній, мені здається, не працює. Можливо, ми занадто багато чекаємо від кадрових конкурсів. І третє міністерство - Мінагрополітики. Краще за всіх з виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Відмінний стан бізнесу за минулий рік. Хоча я не знаю, що потрібно зробити, щоб агробізнес був у поганому стані в Україні", - сказав чиновник.

Він також окремо виділив реформу МВС, якою займається заступник міністра Ека Згуладзе, і позитивну динаміку в Мін'юсті після призначення першим заступником Наталії Севастянової. "Дуже складне міністерство [інфраструктури] у Пивоварського. Там хороша динаміка, Андрій добре працює, але реально багато проблем і складних завдань", - додав Шимків.

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"Я бачу проблеми в МОЗ. Прихід зараз Ігоря Перегінця на посаду заступника міністра - це супер. Думаю, найближчим часом продуктивність МОЗ зросте. Мені здається також, що є проблеми і в питаннях культури. Все, що зараз навколо віце-прем'єра Кириленка. Ще один мінус - Мінекології. Ми дуже багато скарг на них отримуємо. Я просто в шоці. Хоча у них більше повинно бути планів щодо євроінтеграції, 20 планів, які повинні затвердити. Там навіть кінь не валявся", - зазначив заступник глави АП, говорячи про міністерства, які працюють погано.

Говорячи про Міненерговугілля, яке очолює Володимир Демчишин, Шимків визнав, що воно буксує. Але, на його думку, великої провини міністра в цьому немає.

"Потрібно розуміти, що ситуація, яку отримав, наприклад, Володя Демчишин - це як корабель, що тоне. Він реально там латає дірки. У нього 120% часу йде на операційну діяльність. А ви говорите про зміни... Хоча у нього, до речі, є бачення, що потрібно зробити. Але просто немає часу це робити. Він дуже добре розбирається в енергетиці. Вже", - додав Шимків.