Голови двох ОДА отримали догану на засіданні РНБО

Про це у середу інформує прес-служба РНБО після закінчення засідання.

Зазначається, що Радою національної безпеки і оборони розглянуто питання щодо посилення обороноздатності держави та вжиття додаткових заходів для її забезпечення.

Ретельно проаналізовано військові загрози та можливі сценарії розвитку ситуації, опрацьовано оперативні заходи щодо протидії військовій агресії.

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На засіданні у середу схвалили комплекс заходів щодо прискорення будівництва фортифікаційних ліній та рубежів, зміцнення оборонних і безпекових спроможностей держави, розвитку системи медичного забезпечення військовослужбовців.

За зрив строків будівництва оборонних рубежів отримали догани голови Донецької і Закарпатської державних адміністрацій, зазначено в прес-релізі.