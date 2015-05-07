Літак з евакуйованими з Непалу українцями приземлився у "Борисполі"



Як передає кореспондент УНІАН, ці хвилини літак приземлився у Києві. Серед іноземних громадян, представники, зокрема, Франції, Грузії, Росії та Польщі.

Як зазначив у коментарі журналістам речник МЗС Євген Перебийніс, усього наразі кількість громадян України, які могли перебувати у Непалі становить 210 осіб.

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"З них зараз 75 громадян України повертаються бортом Міністерства оборони, а також 11 іноземців. Серед них громадяни Польщі, Франції, Грузії і Росії", - сказав він.

Перебийніс додав що 35 громадян повернулися в Україну своїми силами. 21 громадянин України залишився в Непалі. Вони відмовилися евакуюватися зараз.

"Ще 46 громадян залишаються у списках такими, що не вийшли на звязок", - сказав він.