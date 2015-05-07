Шкіряк назвав головну помилку при евакуації українців з Непалу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після приземлення літака з евакуйованими Українцями на військовому майданчику аеропорту Бориспіль.

Він зауважив, що це перша в Україні глобальна операції з евакуації людей. "Я хочу подякувати усім тим хто брав участь у цьму процесі і, повірте, не збираюся звинувачувати нікого. оскільки це загальна відповідальність. І все те що сьогодні дає нам змогу робити висновки і не допускати таких проколів, який, на жаль, безперечно стався цього разу", - сказав Шкіряк.

За його словами, "ми пропонували альтернативний варіант евакуації ще 27-28 квітня". "Він був відпрацьований... він був у 2-3 рази дешевший, ніж той, який уже здійснився", - додав він.

На переконання Шкіряка "потрібно було діяти іншим шляхом і ми б значно швидше мали б можливість евакуювати наших людей".

Крім того Шкіряк висловив думку, що "найголовніша помилка полягає в тому, що не було єдиного центру керування, не було чіткої взаємодії між, скажімо, нами і Міністерством оборони"

"В даній ситуації йдеться про літак", - додав він.

Відповідаючи на питання чи не збирається він у відставку, Шкіряк висловив думку, що протягом останніх днів у соцмережах поширювалася "брехня і чорнуха".

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"У мене не було і нема бажання реагувати на всю цю дурню", - сказав Шкіряк і додав, що ні в кого не вийде зробити з мене козла відпущення".

"Я відповідаю за кожну дію працівників свого відомства і відповідально заявляю, що ДСНС не мала жодного проколу у цій поїздці", - сказав він.

Коментуючи участь у поїздці Катерини Храмової, яку називають цивільною дружиною Шкіряка, він зазаначив, що Храмова у цій поїздці була як волонтер і обізнана у східних практиках людина.

"Саме з такою місією я погодився на те, щоб вона взяла участь у цій поїздці", - додав Шкіряк.