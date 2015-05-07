ЗВТ з Україною почне діяти з 2016 року - комісар ЄС
11:44, 07 травня 2015Політика
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Договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною набере чинності з початку 2016 року незважаючи на заклики РФ відкласти угоду.
Reuters
Про це повідомила комісар ЄС з торгівлі Сесілія Мальмстрем перед зустріччю з міністрами торгівлі ЄС, - передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
«Не Росія буде це вирішувати», - заявила Мальмстрем.
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Раніше повідомлялося, що Європейська комісія не розглядає можливість подальшої відстрочки поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною згідно з торговельною частиною Угоди про асоціацію.
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