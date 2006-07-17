Кого з політиків і як українці сприймають як прем`єра (опитування)

Призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра «швидше позитивно» сприймають 44,7% громадян.

Як повідомив керівник Центру соціальних досліджень «Софія» Олександр ЛЕВЦУН сьогодні на прес-конференції в УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного центром 3-11 липня.

«Призначення на цю посаду лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО сприймають позитивно 38,6%, лідера СПУ Олександра МОРОЗА – 29%, представника блоку «Наша Україна» Юрія ЄХАНУРОВА – 22,9%», - повідомив О.ЛЕВЦУН.

Соціолог зазначив, що у разі, коли респонденту пропонувалося вибрати лише одну кандидатуру на посаду прем`єр-міністра з переліку політиків, 35,3% опитаних віддали перевагу В.ЯНУКОВИЧУ.

Центр соціальних досліджень «Софія» в період з 3 по 11 липня опитав 2022 респонденти у віці від 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2,2%.