Еттінгер заявив про шпигунство з боку Росії під час газових переговорів

Незважаючи на наявність у Росії нечесної переваги, переговори вдалося завершити успішно, ретранслює заяву Еттінгера Європейська правда з посиланням на Reuters.

«Коли газові переговори йшли, я впевнений, що в "Газпромі" знали все. На щастя, ми були добре підготовлені», - сказав він.

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Еттінгер, який нині обіймає посаду єврокомісара з питань цифрової економіки, підкреслив, що випадки шпигунства за Єврокомісією відбуваються регулярно як всередині, так і за межами Європи.

Як раніше повідомляв УНІАН, увечері 1 квітня НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.