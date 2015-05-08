Джемілєв: Кримські татари 18 травня проведуть траурний мітинг незалежно від дозволу влади

Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив про намір Меджлісу провести жалобний мітинг 18 травня в окупованому Сімферополі, незважаючи на можливу заборону влади, пише Главком.

«Люди подали заяву на проведення мітингу. Поки відповіді немає. Є тільки в пресі інформація, що нібито планується відмова. Це говорить про те, що адміністрація, швидше за все, хоче заборонити мітинг, як у минулому році. Але люди все одно будуть виходити», - вважає політик.

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Разом з цим, він висловив побоювання з приводу можливих провокацій у день проведення мітингу.

«Вона вже розповсюдила інформацію, що нібито готується якась провокація. Звичайно, ця ситуація дійсно небезпечна. Якщо народ збереться, вони можуть, наприклад, запустити туди кількох провокаторів, і тоді там почнуться заворушки. А потім скажуть, що терористи напали на росіян, спалили прапор...», - прокоментував уповноважений Президента рішення сімферопольської влади заборонити мітинг.

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Він також повідомив, що 18 травня по всьому світу заплановані пам'ятні заходи з нагоди 71-річчя депортації кримських татар.

«Буде грандіозний мітинг у Туреччині. У Росії, країнах Європи будуть заходи. Мене, на жаль, в цей день не буде. Я буду в Будапешті, у мене парламентська асамблея НАТО», - додав Мустафа Джемілєв.

Як повідомляв Уніан раніше, міська адміністрація окупованого Сімферополя заборонила кримським татарам проводити 18 травня жалобний мітинг з нагоди 71-ї річниці з дня депортації кримськотатарського народу.