Санкції проти Росії можуть бути продовжені в червні - глава МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі Гжегож Схетина висловив думку, згідно з якою в червні 2015 року Євросоюз продовжить санкції по відношенню до Росії, - повідомляє Радіо Польща.

«На даний момент питання полягає в тому, чи будуть санкції продовжені до кінця 2015 року або також на майбутній рік. Це залежить від виконання Мінських угод – буде їх дотримання повним, задовільним. Мінські домовленості дуже конкретні. Вони повинні бути реалізовані, і тоді можна буде скасувати санкції», - підкреслив глава МЗС Польщі.

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За словами чиновника, якщо темп реалізації Мінських угод не зміниться, то до кінця червня питання закрито не буде.

Раніше повідомлялося, що Комітет Європарламенту схвалив проект резолюції щодо активізації санкцій ЄС проти Росії.