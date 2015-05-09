Сьогодні Україна відзначає 70-ту річницю Перемоги над нацизмом

Сьогодні Україна відзначає 70-у річницю Перемоги над нацизмом.

З цієї нагоди у Києві буде проведено низку заходів.

Зокрема, об 11.00 відбудеться офіційна церемонія покладання квітів керівництвом держави до могили Невідомого солдата у Парку Слави.

Об 11.15 розпочнеться марш військових оркестрів від площі Слави до Музею Великої Вітчизняної війни.

Об 11:30 запланована церемонія складання військової присяги новобранцями окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України (Національний музей історії Великої Вітчизняної війни).

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О 12.10 розпочнеться концерт, який триватиме вже до вечора. Увечері, в якості подарунка киянам і гостям міста, парки Києва перетворяться на місця виступів запрошених військових оркестрів. Зокрема, Голосіївський парк перетвориться на годину на парк Литви - Національний оркестр з Литви буде виконувати композиції; Маріїнський парк - на парк Польщі; парк Шевченка - на парк Йорданії; парк Перемоги - на парк Сербії і парк Гришка - на парк Естонії.

При цьому на Хрещатику проходитиме низка громадських заходів.