Космос як сфера військової діяльності. До чого готується НАТО

НАТО планує визнати космос п’ятою сферою військової діяльності, чотирма іншими є повітря, море, суша та кібернетичні зв’язки. Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що космічний простір відтепер стане сферою для проведення операцій, однак запевнив, що Альянс не буде розміщувати там зброю.

Передусім варто зазначити, що космос вже давно використовується у військових цілях. Починаючи з часів Холодної війни, космос постійно був залучений у протистоянні між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. І тоді навіть були проекти на кшталт «зоряних війн», але всі вони були пов’язані із застосуванням ядерної зброї та протистоянням двох держав – США та СРСР.

Тепер система світової безпеки, що склалася за результатами Другої світової війни та завершення Холодної війни, почала розпадатися, і сьогодні вона є розбалансованою

Тепер система світової безпеки, що склалася за результатами Другої світової війни та завершення Холодної війни, почала розпадатися, і сьогодні вона є розбалансованою. Відтак, використання космосу у військових цілях більше не є ексклюзивним виключно для двох країн світу – тепер космічний простір використовується (або потенційно може бути використаний) багатьма державами.

Якщо говорити про те, які саме країни світу готові використовувати космос як сферу військової діяльності, то насправді їх сьогодні предостатньо. Передусім це може робити сучасна Росія. Згадайте, було чимало презентацій гіперзвукових ракет та ракет із ядерними енергетичними установками, які можуть використовувати космічний простір. Одну з таких презентацій проводив сам Путін.

Також космос у військових цілях сьогодні можуть використовувати Китай, Іран, Північна Корея. Тобто загроз вистачає...

Саме тому НАТО, як організація, що має забезпечувати безпеку і оборону своїх членів, почала перейматися і космічною сферою, тобто можливістю застосування такого роду зброї проти членів Альянсу. У зв’язку з цим у НАТО й оголосили про те, що космос відтепер є сферою військової діяльності.

Перш за все, мається на увазі оборона, адже НАТО є оборонним блоком, який за ст. 5 Вашингтонського договору зобов’язаний захищати кожного свого члена.

По суті, протиракетна оборона вже давно використовує космос як сферу військової діяльності

Столтенберг окремо зазначав, що про розміщення зброї у космосі взагалі не йдеться. Натомість йдеться про створення системи оборони, яка буде контролювати можливість застосування зброї, наприклад, Росією чи Китаєм проти членів НАТО.

Так, наприклад, система протиракетної оборони НАТО, елементи якої розміщуються у Польщі та Румунії, знищує потенційні ядерні ракети, які можуть летіти на країни НАТО, саме у космосі. Тож, в принципі, космос уже використовується у протиракетній обороні, коли ракету з ядерною боєголовкою краще знищити на етапі, коли вона не почала зниження до цілі, а в космосі, коли вона перебуває в польоті. Тож, по суті, протиракетна оборона вже давно використовує космос як сферу військової діяльності.

Однак це стосується і будь-яких інших засобів ураження. НАТО повинно бути готовим, щоб ці засоби ураження не завдали шкоди членам Альянсу. Тобто справді мова йде не про розміщення натівської зброї у космосі, а про створення системи, яка б не допустила нанесення удару з космосу або виникнення загроз чи викликів, які можуть іти через використання іншими країнами космічного простору у військових цілях.

Крім того, варто зазначити, що, коли йдеться про космос, також мається на увазі і розміщення певних елементів супутникової інфраструктури для кібератак, а також для атак не тільки з застосуванням жорстких елементів ураження (ядерної зброї та іншого), але й кібернетичної або інформаційної зброї. Тобто космос розглядається як сфера, де можуть бути застосовані будь-яких засоби ураження або нанесення шкоди країнам НАТО. І від них Альянс планує захищатися.

Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань