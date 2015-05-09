МВС: у Києві не зафіксовано порушень громадського порядку під час масових заходів

Порушень громадського порядку, пов’язаних з урочистостями з нагоди Дня Перемоги в місті Києві не зафіксовано.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м.Києві. На Співочому Полі продовжується концертна програма. Подібні святкові заходи тривають у кожному районі столиці. Читайте такожУ п'яти парках Києва гратимуть іноземні військові оркестриПравоохоронці продовжують забезпечувати громадський порядок, зазначили в столичному главку.

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