МВС: у Києві не зафіксовано порушень громадського порядку під час масових заходів
21:57, 09 травня 2015Політика
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Порушень громадського порядку, пов’язаних з урочистостями з нагоди Дня Перемоги в місті Києві не зафіксовано.
Порушень не зафіксовано / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м.Києві.
На Співочому Полі продовжується концертна програма. Подібні святкові заходи тривають у кожному районі столиці.
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