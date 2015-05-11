Держсекретар США летить в Сочі на зустріч з Лавровим по Україні - джерело

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на дипломатичне джерело.

"Порядок завтрашніх переговорів — ситуація в Україні, в Ємені, Сирії, Ірані. Ми ніколи не закривалися від розмов на цю тему, навпаки, ведемо дуже активний діалог з цих питань", — сказав співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили на переговорах в Кремлі двосторонні стосунки і виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації в Україні.

У той же час, на переговорах Меркель піддала незвично різкій критиці анексію Криму Росією. Виступаючи на прес-конференції в Москві, Меркель, яка стояла поруч з президентом Путіним, сказала, що дії Москви відкинули назад відносини між Росією і Заходом.