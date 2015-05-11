МЗС Канади: Мир на Донбасі є одним з наших пріоритетів

Про це заявив глава МЗС Канади Дуглас Ніколсон у ході зустрічі з президентом Петром Порошенком 11 травня, повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко наголосив, що Україна чітко виконує Мінські домовленості, однак інша сторона їх порушує. Особливо, президент відзначив відсутність виконання частини щодо звільнення заручників, включно із Надією Савченко, яка утримується в Росії. Порошенко наголосив, що Україна робить все можливе для її звільнення.

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Глава держави відзначив потужну підтримку України з боку Канади та жорстку реакцію на агресію Росії проти України. «Це не лише питання української незалежності, це питання глобальної безпеки», - наголосив він.

Президент також подякував канадській стороні за військову та технічну допомогу, зокрема за направлення місії у складі 200 інструкторів для тренування українських військових.

"Маємо позитивний досвід з США, Польщею та іншими країнами. Підвищення рівня та професіоналізму української армії є нашим пріоритетом", - зазначив Порошенко.

Окремо Президент звернув увагу на питання спрощення візового режиму Канадою для українців, зокрема щодо збільшення термінів дії віз.

Також президент зазначив, що досвід Канади у державному управлінні надзвичайно цікавий для України.

У свою чергу міністр закордонних справ Канади наголосив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну.

За словами Ніколсона, з боку Канади планується виділення понад 30 млн. канадських доларів допомоги Україні на гуманітарні цілі та розвиток демократичних інституцій.