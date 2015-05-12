Канада має намір виділити Україні понад $30 млн для фінансування низки програм – голова МЗС Канади

Про це сказав міністр закордонних справ Канади Роберт Ніколсон в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Читайте такожРосія повинна заплатити за порушення територіальної цілісності України - глава МЗС Норвегії

«Мені особливо приємно повідомити, що Канада виділяє додатковий пакет допомоги. Канада профінансує програми протидії організованій злочинності, програми підтримки малого та середнього бізнесу, а також для посилення атомної безпеки, – сказав Ніколсон. – Цей пакет включає 30 млн дол. (канадських доларів – УНІАН) на підтримку малого і середнього бізнесу, близько 5 млн дол. на програми захисту кордону, включаючи програми постачання обладнання для захисту кордону, а також 3,5 млн дол. на програми електрифікації, підвищення безпеки атомних електростанцій, а також на програми участі Канади в будівництві об'єкта «Укриття».

Читайте такожМи не визнаємо анексію Криму та дії російських "маріонеток" на Донбасі - глава МЗС Канади

Крім того, Ніколсон зазначив, що Канада готова брати участь у проектах з розвитку медицини в Україні, особливо медичних установ, що надають допомогу військовим і постраждалим в результаті бойових дій на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Яценюк повідомив, що вже завтра, 13 травня, Україна має намір почати переговори про зону вільної торгівлі з Канадою.