Уряд затвердив Держпрограму по боротьбі з корупцією на 2015-2017 роки

Відповідна постанова від 29 квітня № 265 опубліковано на Урядовому порталі.

Персональна відповідальність за забезпечення виконання програми покладено на міністрів, керівників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення передбачених програмою заходів.

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Міністерства та інші органи центральної та місцевої влади повинні визначити посадових осіб, відповідальних за координацію здійснення передбачених програмою заходів; забезпечити виконання програми у межах передбачених видатків, а також щоквартально звітувати Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан виконання програми.

Національному агентству з питань запобігання корупції необхідно забезпечити проведення моніторингу стану виконання програми; щоквартальне інформування Кабінету міністрів про стан виконання програми та інше.

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Міністерству юстиції у період до створення та початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції належить забезпечити поточний моніторинг та координацію виконання програми.