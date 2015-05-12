Норвегія надасть Україні грант на суму $26 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, документ з боку України був підписаний міністром фінансів Наталією Яресько, з боку Норвегії - міністром закордонних справ Бьорге Бренде.

Як пояснила міністр фінансів, підписання доповнень до угоди дозволить залучити до держбюджету додатково 13 млн дол. і це збільшить загальну суму допомоги держбюджету від Норвегії до 26 млн дол.

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«Надання цієї допомоги - ще один доказ того, що світ розуміє, що Україна стала на шлях реформ і змін і впевнено крокує цим шляхом», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і прем'єр-міністр Королівства Норвегія Ерна Солберг підписали міжурядову угоду про надання 13 млн дол. на підтримку державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН раніше, Норвегія виділила 5 млн євро на гуманітарну допомогу переселенцям з Донецької та Луганської областей.