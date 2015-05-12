Норвегія надасть Україні грант на суму $26 мільйонів
Уряди України та Норвегії підписали доповнення до угоди про підтримку українського державного бюджету, що передбачають виділення гранту на загальну суму 200 млн норвезьких крон (еквівалент 26 млн дол.)
Як передає кореспондент УНІАН, документ з боку України був підписаний міністром фінансів Наталією Яресько, з боку Норвегії - міністром закордонних справ Бьорге Бренде.
Як пояснила міністр фінансів, підписання доповнень до угоди дозволить залучити до держбюджету додатково 13 млн дол. і це збільшить загальну суму допомоги держбюджету від Норвегії до 26 млн дол.
Читайте такожРосія повинна заплатити за порушення територіальної цілісності України - глава МЗС Норвегії
«Надання цієї допомоги - ще один доказ того, що світ розуміє, що Україна стала на шлях реформ і змін і впевнено крокує цим шляхом», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і прем'єр-міністр Королівства Норвегія Ерна Солберг підписали міжурядову угоду про надання 13 млн дол. на підтримку державного бюджету.
Як повідомляв УНІАН раніше, Норвегія виділила 5 млн євро на гуманітарну допомогу переселенцям з Донецької та Луганської областей.