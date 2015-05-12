З суддів Кицюка і Царевич зняли електронні браслети, ГПУ готує апеляцію

Як повідомляється на сайті суду, засідання щодо Царевич пройшло 11 травня. Прокуратура вимагала продовжити особисте зобов'язання для Царевич з носінням електронного браслета на шість місяців.

12 травня ідентичне клопотання прокуратури щодо Кицюка також було відхилено.

Генеральна прокуратура України подаватиме апеляцію на рішення суду, яким суддям Печерського районного суду Києва Віктору Кицюку та Оксані Царевич було змінено запобіжний захід.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генпрокурор Віктор Шокін, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ми вивчимо це питання сьогодні-завтра і буде подана апеляція”, - сказав Шокін.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського райсуду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. За даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

10 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів України відсторонила Царевич і Кицюка від посад суддів строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

20 березня Апеляційний суд Вінницької області не задовольнив апеляцію судді Царевич щодо скасування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який передбачає носіння електронного браслету.

23 березня Апеляційний суд Вінницької області не задовольнив апеляцію судді Кицюка щодо скасування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, яке передбачає носіння електронного браслета.