Робоча група з розслідування корупції в уряді відзвітує 15 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни парламенту заявив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Гройсман зазначив, що на Погоджувальній раді було прийнято рішення, що робоча група відзвітує у цю п'ятницю.

Також він додав, що раніше було прийнято рішення про звіт робочої групи 7 травня, але з об'єктивних причин (в цей день не відбувалося пленарне засідання — УНІАН) звіт провести було неможливо.

Читайте такожРобоча група з розслідування зловживань в уряді скаржиться на саботаж з боку посадовцівЯк повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада створила робочу групу на базі комітетів з питань протидії та боротьби з корупцією і з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з перевірки оприлюднених у ЗМІ фактів можливих зловживань у державному секторі економіки, відповідно до даних Держфінінспекції, а також на державних підприємствах.

Робоча група мала до 7 травня подати на розгляд парламенту свої висновки і пропозиції за результатами перевірки щодо цих порушень у письмовому звіті.

Як заявив 7 травня секретар робочої групи, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитро Добродомов, група прийняла рішення, що її керівником буде позафракційний депутат Борислав Береза замість Олега Осуховського .