Депутат Ради вважає свій народ "радянським" (відео)

Про це він сказав під час виступу, критикуючи фінансову політику влади.

"Захоплено кредитуючись в МВФ, влада не задумується, яким чином увесь радянський народ віддаватиме ці кредити", - заявив Колесніков.

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