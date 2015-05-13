Депутат Ради вважає свій народ "радянським" (відео)
13:11, 13 травня 2015Політика
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Народний депутат від Опозиційного блоку Дмитро Колесніков під час свого виступу в парламенті назвав українців "радянським народом".
Нардеп від ОП досі живе в часи СРСР
Про це він сказав під час виступу, критикуючи фінансову політику влади.
"Захоплено кредитуючись в МВФ, влада не задумується, яким чином увесь радянський народ віддаватиме ці кредити", - заявив Колесніков.
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