Путін змагається з Порошенком за симпатії західних лідерів - експерти

Директор Міжнародного центру демократичних перетворень (Угорщина), Іштван Гярматі зазначив, що у Росії зараз практично немає шансів схилити на свій бік когось із західних лідерів. Україна може отримати ще більшу підтримку міжнародного співтовариства, передає «Апостроф».

«Захід підтримує Україну зараз і буде робити це в майбутньому. Звичайно, ця підтримка могла б бути більш сильною і ефективною. Саме цього домагаються Петро Порошенко і керівництво країни. Путін, у свою чергу, намагається применшити ці старання. Його позиція — протилежна на 180 градусів. Звичайно, він також хоче отримати підтримку західних лідерів, однак це не так просто», — сказав експерт.

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Разом з тим, на думку голови правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука, нетерпіння західних лідерів, а також їх незадоволеність ініціативами і ходом реформ в Україні, змушують їх йти на контакт з Росією, щоб якнайшвидше врегулювати конфлікт. При цьому керівництву України, впевнений експерт, слід сконцентруватися на проведенні у державі реформ, що буде куди більш ефективним способом отримання підтримки Заходу.

«Таке враження, що між українцями і росіянами почалося якесь змагання щодо того, хто проведе більше зустрічей, кому нададуть більше уваги. Однак нам не потрібно змагатися з Росією. Перевага України полягає в реформах і в європейській інтеграції країни. Саме на цих аспектах необхідно сконцентруватися. Терпіння наших зарубіжних партнерів не безмежне», - сказав Філіпчук.