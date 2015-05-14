Кіхтенко виступив проти створення Приазовської області
11:50, 14 травня 2015Політика
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Створення Приазовської області неможливе у воєнний час.
Кіхтенко виступив проти переформатування Донецької області / Фото УНІАН
Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє 0629.
За його словами, якщо буде створена Приазовська область, то відбудеться відмова від Донецької області, що є неможливим.
Читайте такожКіхтенко: замість демілітаризації слід посилити оборону ШирокіноКрім того, Кіхтенко упевнений, що для того, щоб щось створювати, потрібно все добре обдумати.
"Подивіться, якщо в селах немає школярів, то школи доводиться об'єднувати, а в результаті виникає інша проблема — це підвезення дітей з цих сіл в одну єдину школу", - навів він приклад.
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