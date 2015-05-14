Заступник Абромавичуса йде з уряду через конфлікт з Яценюком

Про це він повідомив Радіо Свобода.

«Так, це правда, і з цим у мене немає вибору, окрім як покинути уряд. Сьогодні вони заблокували мою електронну пошту і сказали моїй команді, що я не повернусь», – сказав він.

За словами Боровика, це пов’язано із конфліктом із прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Конфлікт розпочався наприкінці березня під час зустрічі.

«Я йому сказав, що вважаю себе технократом, який має чесно казати те, що він бачить. Мені здається, йому мій назір (точка зору. – ред.) не сподобався. Мені здається, що саме після цього він прийняв таке рішення», – наголосив Боровик.

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Також, на його думку, міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус втомився за нього боротися.

Боровик був відповідальний за організацію донорської конференції та зазначав прем’єр-міністру, що європейські організації чекали б на звіт про витрати грошей, які Європа та її фонди надають.

Раніше сьогодні депутати від фракції об’єднання «Самопоміч» заявили, що перший заступник міністра економіки Саша Боровик, німецький юрист, який прийняв українське громадянство, два місяці працює в міністерстві на волонтерських засадах, оскільки рішення міністра економіки Айвараса Абромавичуса про його призначення досі не підписав прем’єр Арсеній Яценюк.

У Кабміні наразі не коментують цю ситуацію.