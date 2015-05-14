Яценюк сам повинен піти у відставку через корупційні схеми в уряді - нардеп

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна, зазначив, що попередній звіт по роботі комісії по справі відстороненого голови Держфінінспекції Миколи Гордієнка запланований на п'ятницю, 15 травня, - повідомляє видання Гордон.

У розпорядженні слідчих Генеральної прокуратури України наявні факти корупційних діянь уряду українського прем'єра Арсенія Яценюка крім тих, які були озвучені раніше відстороненим головою Держфінінспекції Миколою Гордієнко.

Нардеп зазначив, що на засіданні комітету він поцікавився у заступника генерального прокурора щодо наявності в розслідуванні не озвучених раніше фактів корупційних діянь уряду Яценюка. "Він відповів ствердно. Більш того, Гордієнко не зачепив схеми в "Укрспирті" протягом 2014 року. А там близько чотирьох мільярдів гривень", – підкреслив Барна.

Парламентарій повідомив, що попередній звіт по роботі комісії по справі Гордієнко запланований на п'ятницю, 15 травня. "Виходячи з тих матеріалів, які вже є, Яценюк, як порядна людина, який порівнює себе і свою діяльність з європейськими принципами управління, повинен сам піти у відставку", – сказав депутат.

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На думку Барни, у випадку, якщо прем'єр-міністр не покине свій пост самостійно, Верховна Рада повинна буде поставити питання про відставку.

"Якщо Верховна Рада не поставить це питання, такий парламент не має права існувати", – вважає парламентарій.