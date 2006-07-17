Антикризова коаліція збільшилась на двох народних депутатів України від опозиції.

Як заявив у прямому ефірі телеканалу “1+1” один з лідерів Партії регіонів Володимир РИБАК, сьогодні до коаліції приєдналися ще два депутати.

Водночас він відмовився уточнювати прізвища депутатів і з яких вони фракцій – БЮТ чи “Нашої України”. В.РИБАК порадив дочекатися до завтра, коли голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ оголосить про їх входження до коаліції.

Він підкреслив, що таким чином коаліція налічує 243 депутати.