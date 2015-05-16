Шимків хоче підвищити зарплати чиновників за фінансової допомоги ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків на брифінгу за результатами вчорашнього засідання Національної ради з питань реформ.

«До 27 травня команда, яка складається з секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів і Адміністрації президента, спільно з проектним офісом реформ вироблять більш детальну концепцію реформи держслужби. Звернення Кабінету міністрів буде направлено в Європейський Союз. А після цього - є бачення Європейського Союзу, як реалізувати фінансово можливість підтримки реалізації реформи держслужби», - сказав він.

За словами заступника голови АП, Представництво Євросоюзу в Україні висловило готовність надати відповідну фінансову допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, уряд створив робочу групу з внесення поправок до законопроекту про державну службу, поданого на розгляд Кабінету міністрів 17 січня. Метою є реалізація перехідної моделі підвищення зарплат держслужбовців із урахуванням діючих бюджетних обмежень.

За словами Шимківа, зміни можуть торкнутися зняття обмежень на оплату праці співробітників держкомпаній та її прив'язки до результатів діяльності, а також створення моделі оплати праці держслужбовців із метою поступового підвищення відповідно до ситуації в українській економіці.