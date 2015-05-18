На сайті Ради будуть повідомлятися прізвища депутатів, які не ходять на роботу

Про це повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Він зазначив, що на сайті будуть вказані прізвища народних депутатів, які не ходять на роботу.

"З завтрашнього дня на сайті Верховної Ради буде оприлюднена інформація щодо голосування народних депутатів, і розробимо рубрику "топ", щоб країна знала "кращих" своїх прогульників, тих хто не голосує, не бере участь у роботі ВР, незалежно від того, є його картка на місці чи ні", - сказав Володимир Гройсман.

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"Обрався в парламент, то треба працювати в комітетах, треба працювати в парламенті, треба голосувати, треба напрацьовувати рішення, і це робити професійно і постійно, а не ходити на роботу так, як заманеться", - підкреслив Володимир Гройсман.

Він також закликав громадські організації та ЗМІ, щоб розпочати "кампанію "стоп – прогульник", так як вони робили це щодо «кнопкодавів»".

Водночас, слова Володимира Гройсмана про те, що в парламенті мінімізовано таке явище як "кнопкодавство", журналісти зустріли сміхом.

Володимир Гройсман підкреслив, що на сьогодні багато депутатів приходять в сесійну залу і працюють, але "цієї кількості недостатньо для ефективної роботи парламенту".