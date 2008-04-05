Кличко узяв собі консультантів зі світовими іменами (фото)
11:28, 05 квітня 2008Політика
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Зарубіжні радники візьмуться до роботи
Колишній мер Нью-Йорка Рудольф ДЖУЛІАНІ, а також мер Берліна Клаус ВОВЕРАЙТ погодилися консультувати претендента на посаду мера Києва Віталія КЛИЧКА.
|Рудольф Джуліані і Клаус Воверайт
Як повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» (№13 (692) 5-11 квітня 2008), інформацію про зарубіжних радників озвучив голова виборчого штабу Блоку Кличка Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ.
За його словами, Р.ДЖУЛІАНІ і К.ВОВЕРАЙТ почнуть консультувати В.КЛИЧКА вже на стадії виборчої кампанії.
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