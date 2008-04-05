Кличко узяв собі консультантів зі світовими іменами (фото)

Зарубіжні радники візьмуться до роботи

Колишній мер Нью-Йорка Рудольф ДЖУЛІАНІ, а також мер Берліна Клаус ВОВЕРАЙТ погодилися консультувати претендента на посаду мера Києва Віталія КЛИЧКА. Як повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» (№13 (692) 5-11 квітня 2008), інформацію про зарубіжних радників озвучив голова виборчого штабу Блоку Кличка Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ. За його словами, Р.ДЖУЛІАНІ і К.ВОВЕРАЙТ почнуть консультувати В.КЛИЧКА вже на стадії виборчої кампанії.

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