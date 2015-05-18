США дещо по іншому трактують Мінські угоди, ніж Росія - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав у ході «Ділового сніданку» в «Россиской газете».

«І Росія, і Сполучені Штати підтримують повне всебічне виконання Мінських домовленостей. Але, як водиться, диявол криється в деталях», - сказав Лавров.

За його словами, сторони, витративши так багато часу 12 лютого в Мінську на рівні перших осіб чотирьох держав, виходили з необхідності суворого дотримання тієї послідовності, яка зафіксована в Комплексі заходів з виконання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі.

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«Загалом, не тільки послідовності, але й змісту відповідних домовленостей. У американців дещо інше тлумачення прийнятих документів, хоча, на наш погляд, в них чорним по білому написані правильні речі, узгоджені з президентом України Петром Порошенком, узгоджені з його представниками у контактній групі. І сперечатися, власне кажучи, немає про що», - сказав він.

Лавров зазначив, що, наприклад, Комплексом заходів передбачено, що місцеві вибори повинні відбутися на контрольованих «ополченням» територіях Донецької та Луганської областей на підставі українського закону та за погодженням з представниками цих двох «самопроголошених республік».

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«Американці кажуть: існує закон України, тому потрібно проводити вибори на підставі цього закону. Але, упроваджуючи закон про особливий статус цих територій навесні, українська сторона викривила його зміст і внесла поправки, які, по суті, означали, що за статусом ці території є окупованими. А представники Луганська і Донецька є незрозуміло чиїми представниками на окупованих територіях, і що там відбудуться вибори, лише коли ці території повністю перейдуть під контроль Києва», - сказав Лавров.

За його словами, це абсолютно «викривлене, хибне» тлумачення, прямо протилежне тому, що спочатку було записано.

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«Ми, використовуючи діяльність, яка зараз починається в робочих групах або підгрупах, як їх ще називають, будемо домагатися, щоб у кожній з цих груп - економічній, політичній, гуманітарній, з питань безпеки - учасники від кожної сторони брали відповідний розділ Мінського документа і виконували його», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участі президента України Порошенка, президента Франції Олланда, канцлера ФРН Меркель і президента РФ Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України, відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачений обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.

17 березня Верховна Рада внесла зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Згідно з ухваленими змінами, особливий порядок в окремих районах Донбасу почне діяти лише після проведення позачергових місцевих виборів у відповідності з Конституцією України.