Кличко пропонує Катеринчуку зняти свою кандидатуру

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК вже сьогодні може розпочати процес об’єднання демократичних сил у столиці, знявши свою кандидатуру, висунуту на посаду мера Києва.

Таким чином у Блоці Кличка прокоментували звернення народного депутата створити спільний блок для участі у виборах до міськради, повідомила УНІАН прес-секретар Блоку Віталія Кличка Мар’яна ПОЧТАР.

Вона нагадала, що Блок Віталія Кличка неодноразово закликав демократичні сили розпочати консолідацію зусиль навколо дострокових виборів у Києві і вітає те, що М.КАТЕРИНЧУК відгукнувся на цю пропозицію.

Проте Блок Кличка особливо наголошує, що для перемоги на київських виборах потрібна команда справжніх професіоналів, здатних втілити Стратегію розвитку Києва. Очолити таку команду має кандидат, якому кияни довіряють найбільше.

Блок Кличка закликає кандидатів у мери не грати на руку нинішньому міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, бо “нинішня корумпована влада, в першу чергу, зацікавлена у розпорошуванні голосів киян, які мають намір підтримати демократичні сили”. Тому справжнім доказом турботи про долю столиці стане приборкання своїх власних амбіцій заради виграшу киян, переконані у Блоці Кличка.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня М.КАТЕРИНЧУК звернувся до усіх представників демократичних сил і особисто до Віталія КЛИЧКА з пропозицією створити єдиний блок для участі у дострокових виборах до Київської міської ради.

“Пропоную всім, хто хоче покінчити з ерою корумпованих бюрократів, підкупу киян та порожніх обіцянок об’єднатися у єдиний виборчий блок. Поєднавши наші зусилля, ми створимо демократичну більшість у майбутній Київраді, яка сприятиме дійсному оновленню київської влади та реальному контролю за її роботою”, – йдеться у заяві.

М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що з цією пропозицією він звертається в першу чергу до В.КЛИЧКА.